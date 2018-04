Sport e il mercato del Barcellona: "Obiettivo Rodrygo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sport di questa mattina apre in prima pagina con il mercato del futuro per il Barcellona: "Obiettivo Rodrygo". I catalani hanno fatto i primi passi per la giovanissima stella del Santos. A soli 17 anni ha impressionato gli osservatori dei blaugrana che hanno così deciso di avviare i contatti con il club brasiliano.