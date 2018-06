Sport e il mercato del Barcellona: "Operazione incassi"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina con il mercato in uscita del Barcellona titolando: "Operazione incassi". Sono tanti i giocatori in uscita dai blaugrana che potrebbero permettere al club catalano di guadagnare un bel gruzzolo da investire sul mercato in entrata. Dopo la cessione di Deulofeu a 13 milioni di euro, si pensa anche agli addii di Alcacer, André Gomes, Aleix Vidal, Rafinha, Munir e Marlon.