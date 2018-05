Sport in prima pagina: "Il ricatto di Cristiano Ronaldo"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il ricatto di Cristiano". Il giocatore utilizzerà il suo quinto successo in Champions League per avere un aumento di stipendio che lo porti al pari del 'rivale' Lionel Messi. I dirigenti e la squadra non hanno digerito il suo modo di festeggiare la vittoria del Real e gli imputano di anteporre gli interessi personali a quelli collettivi. A breve si riunirà con Florentino Perez per affrontare una possibile crisi e dunque anche il possibile addio.