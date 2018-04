Sport sul Barcellona: "Gli undici eletti per battere la Roma"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina con la sfida di Champions di domani del Barcellona titolando: "Gli undici eletti per battere la Roma". Valverde è convinto di schierare gli stessi uomini che hanno strapazzato il Chelsea, con Busquets che è definitivamente recuperato e che dunque giocherà dal primo minuto. Nel classico 4-3-3 catalano, contro i giallorossi, scenderanno in campo: Ter Stegen in porta; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti e Jordi Alba in difesa; Rakitic, Busquets e Iniesta a centrocampo; Dembelé, Messi e Luis Suarez in attacco.