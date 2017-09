Sport sul mercato del Barcellona: "Zero acquisti"

"Zero acquisti", questo il titolo polemico che troviamo sulla prima pagina di Sport, quotidiano da sempre vicino alle vicende di casa Barcellona. Il Barça non ha acquistato nessuno nell'ultimo giorno di mercato: il Liverpool ha rifiutato tutte le offerte per Coutinho, mentre il PSG ha detto no all'offerta del Barcellona nelle ultime ore di mercato.