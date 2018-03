Sport verso Barcellona-Chelsea: "Iniesta a punto"

© foto di Di Benedetto

"Iniesta a punto". Così Sport di questa mattina in vista della sfida tra Barcellona e Chelsea in programma per domani sul centrocampista spagnolo che ha lavorato insieme ai compagni per una parte dell'allenamento. Contro gli inglesi potrebbe esserci, si sente bene e chiede di stare con i suoi compagni per superare gli ottavi di Champions.