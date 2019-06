Sporting, Battaglia al passo d'addio: "Dopo tanti anni qui ci può stare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uscita pesante in vista dallo Sporting. "Ho ancora quattro anni di contratto ma nel calcio tutto può succedere". A dirlo, agli argentini di TNT Sport, è Rodrigo Battaglia. Il centrocampista del club di Lisbona ha aggiunto. "Dopo sei anni in Portogallo non vedo certe male il futuro altrove, in un'altra nazione".