Sporting, Bruno Fernandes pronto a salutare: "Voglio vincere titoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes ha parlato dopo il successo nella Nations League del Portogallo. Il trequartista dello Sporting è nel mirino di Tottenham, Manchester United e Manchester City e sul futuro ha dichiarato: "Ancora non lo so, devo aspettare. Sono tranquillo perché ho un contratto con lo Sporting. Ma come ho sempre detto ho dei sogni da realizzare. O quest'anno o il prossimo". Sulla destinazione preferita: "Dipende dal progetto sportivo e da cosa hanno in programma per me. A questi livelli la parte economica è molto simile ed essendo giovane voglio vincere titoli".