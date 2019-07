Sporting, Bruno Fernandes può lasciare il club: servono 70 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes può lasciare lo Sporting già in questa finestra di mercato. Come riportato dal Manchester Evening News, il centrocampista portoghese può lasciare la sua attuale squadra già in questa finestra di mercato. Il Manchester United, molto interessato al calciatore, dovrà sborsare almeno 70 milioni di euro per poter convincere la società lusitana.