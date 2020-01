© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes, attaccante e stella dello Sporting Lisbona con un passato alla Sampdoria, ha parlato a Record tornando anche sul mercato estivo che lo ha visto protagonista: "Pensavo di partire, anche perché probabilmente era il momento giusto per farlo. Ci sono stati molti contatti col Tottenham, unica squadra con cui ho accettato di parlare. Rappresenta a pieno ciò che vorrei avere, mi sarebbe piaciuto vestire quella maglia. In ogni caso ho sempre detto e pensato che sarebbe spettato allo Sporting decidere del mio addio. Nulla è cambiato e sono felice di essere qui. E' un onore poter continuare a rappresentare questa squadra. Fino a quando sarò qui, darò sempre tutto per questi colori".