Sporting CP, Bruno Fernandes a sorpresa: vuole il Tottenham

Potrebbe esserci un nuovo capitolo a sorpresa per quanto riguarda il futuro di Bruno Fernandes, centrocampista offensivo portoghese ex Sampdoria e Udinese tra le altre, che sembrava ormai ad un passo dal vestire la maglia del Manchester United, tanto che negli scorsi giorni in Inghilterra scrivevano che stasera - dopo la Supercoppa portoghese - il giocatore avrebbe salutato definitivamente i Leoes per salpare verso Old Trafford. Ma secondo quanto scrive il Mail on Sunday, il trequartista classe '94 avrebbe spiazzato tutti, chiarendo alla società portoghese che vuole andare al Tottenham.