Lo Sporting Clube de Portugal è stato chiaro e il messaggio è arrivato dritto in Inghilterra, rivolto a Manchester United, Manchester City e Liverpool: per Bruno Fernandes servono 70 milioni. Quale squadra preferisce l’ex Sampdoria? Lo rivela lui stesso in un’intervista a Record: “Mi piace di più il Liverpool perché giocano un calcio più diretto, più offensivo, forse meno organizzato, ma più intenso. C’è spazio per le giocate individuali, specie se giochi a centrocampo”.