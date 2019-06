Sporting CP, Bruno Fernandes verso lo United. Spurs e Reds più staccati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United è in pole per assicurarsi Bruno Fernandes. Secondo quanto riporta il Sunday Express infatti Tottenham e Liverpool sembrano aver mollato la presa sul centrocampista portoghese che ormai sembra destinato al club di Old Trafford. La trattativa con lo Sporting continua ma i prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura dell'affare.