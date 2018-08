Sporting CP, in arrivo Njie dall'OM: è già a Lisbona per le visite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clinton Njie (25) è pronto a salutare l'Olympique Marsiglia per accasarsi allo Sporting Clube de Portugal in prestito, senza diritto di riscatto. Stando a quanto riferito da L'Equipe l'attaccante camerunense è già a Lisbona per sostenere le visite mediche. Se e quando le supererà ci sarà l'annuncio da parte di uno dei club.