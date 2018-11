Sporting CP, Kaizer nuovo allenatore: l'annuncio arriva da... Abu Dhabi

“Thiago ha fatto una grande partita, il primo tempo del PSG è stato davvero importante. Mentre nella ripresa il Napoli ha giocato venti minuti di grande livello, il pareggio alla fine è il risultato più giusto”. Così in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del PSG Thiago...

Il nuovo pallino di Guardiola. Mahrez, per riscattare i disastri dell'andata

Scolari contro i Professori del Real. Plzen, per esser più famosi della birra

Samp, 25-30 milioni più Colidio. Ecco la richiesta all'Inter per Andersen

Cuccureddu: "Koulibaly il più forte con Chiellini e non solo"

Lazio, Inzaghi: "Chi in regia? Sceglierò fra Parolo, Murgia e Cataldi"

Lazio, le immagini della rifinitura. Out Badelj, Lulic e Leiva

Tottenham, Lamela: "Con l'Inter sarà dura. Ma siamo ancora in corsa"

Quique Setién:"Higuain out? C'è Cutrone che ci ha già fatto gol"

Roma, Manolas: "Non dobbiamo sentire il peso della partita"

Betis, Mandi: "Milan? Tutti pericolosi, anche i difensori possono far gol"

Milan, dall'Inghilterra: Ramsey pronto a seguire Gazidis in rossonero

Lazio, Inzaghi: "Il Marsiglia verrà a Roma per vincere, ma niente paura"

Mohammed Saif Al Suwaidi , presidente dell'Al-Jazira, ha rivelato a Emaratalyoum che Marcel Kaizer sarà il nuovo allenatore dello Sporting CP. Il tecnico olandese ha già lasciato Abu Dhabi per raggiungere appunto già nelle prossime ore Lisbona, dove sarà presentato come nuovo tecnico dei portoghesi. All'Al-Jazira andranno circa 500.000 euro di clausola di rescissoria.

