Sporting CP, l'ex romanista Doumbia in uscita. Lo aspetta il Bursaspor

© foto di Federico Gaetano

Come si apprende da numerose testate della stampa turca, ed anche portoghese, Seydou Doumbia è pronto a lasciare lo Sporting CP, per accasarsi nella SuperLig di Turchia. L'ex attaccante della Roma, si legge, è segnalato in trattativa in stato avanzato con il Bursaspor, club pronto ad accoglierlo. L'operazione dovrebbe concludersi per la cifra di 1 milione di euro, o altrimenti in prestito oneroso.