Sporting CP, la crisi ai tempi dei social network

Sporting Lisbona nel caos. 19 giocatori sono stati sospesi e la partita in programma domani al "José Alvalade" contro il Paços de Ferreira verrà giocata dalla squadra B. Ma cosa è successo esattamente?

La causa scatenante è la partita di Europa League contro l'Atlético, persa per 2-0. Un risultato che ha mandato su tutte le furie il presidente dello Sporting Bruno de Carvalho, soprattutto per la modalità in cui è arrivata. Da qui attraverso i social network il presidente del club attacca la squadra per l'atteggiamento mostrato in campo.

ACTUALIZAÇÃO: TODOS OS QUE VIERAM, PARA A MINHA PÁGINA PESSOAL, DAR LICÕES DE MORAL OU DETURPAR O QUE ESCREVI, FICARAM...

Cosa per niente gradita ai giocatori, che rispondono anch'essi tramite i social network attraverso un comunicato congiunto.

Il risultato: Carvalho sospende 19 giocatori e la stagione fin qui rischia di essere compromessa. Lo Sporting è attualmente terzo in classifica e sarebbe ancora in corsa per il titolo o almeno per un posto in Champions (il Portogallo avrà la prossima stagione solo due squadre nel massimo torneo continentale). Tutto rischia seriamente di andare in fumo.