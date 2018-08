Sporting CP, Record: "Viviano non convince e può già andar via"

Siamo già ai titoli di coda per Emiliano Viviano allo Sporting. Lo riporta Record secondo il quale il giocatore è già da considerarsi cedibile. Arrivato in estate per essere titolare, dopo un infortunio poco prima della gara d'esordio in Liga NOS è uscito di scena, non riuscendo ancora ad esordire. Era prevista la sua presenza nel derby dello scorso sabato, ma il tecnico José Peseiro gli ha preferito Romain Salin.