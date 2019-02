Hugo Viana, ex calciatore dello Sporting di cui ora è direttore sportivo, ha parlato di Bruno Fernandes. "E' molto più forte di me e ha dimostrato di essere davvero un buon giocatore. Da solo però non può risolvere le partite. La squadra è molto unita e gli permette di poter risolvere le partite nei momenti decisivi come ha fatto ultimamente"; ha detto al sito portoghese SIC.