Sporting, dal Portogallo: Viviano non rientra nei piani di Keizer

Emiliano Viviano può lasciare lo Sporting in questa finestra di mercato. Come riportato da A Bola, l'ex numero uno della Spal non rientra nei piani di Marcel Keizer e potrebbe tornare in Italia. Su di lui la Fiorentina, squadra con cui ha già disputato 32 gare nella stagione 2012/2013. Con il club portoghese non è mai riuscito a ritagliarsi spazio: nessuna presenza nella prima parte della scorsa stagione.