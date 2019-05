Sporting, derby di Manchester per Fernandes: l'ex Udinese valutato 70mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piace al Manchester United ma anche al Manchester City. Bruno Fernandes attende di salutare lo Sporting per tentare l'esperienza in Premier, come fa sapere Record. Il centrocampista ex Novara, Udinese e Sampdoria potrebbe salutare il club di Lisbona per 70 milioni di euro, almeno secondo la richiesta della dirigenza biancoverde. Sulle tracce di Fernandes, nel giro della Nazionale portoghese, ci sono anche il Paris Saint-Germain e l'Atletico Madrid.