© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes è ad un passo dall'addio dallo Sporting. Il centrocampista portoghese, sceso in campo durante il match contro il Valencia, è uscito in lacrime. Come riportato da Marca, il giocatore piace molto al Manchester United: i red devils, infatti, si stanno muovendo per poter sostituire l'eventuale partenza di Paul Pogba. Solskjaer, nei prossimi giorni, potrebbe chiedere uno sforzo alla dirigenza del club inglese.

Marcel Keizer, tecnico dei portoghesi, è intervenuto al termine della sfida sull'argomento mercato: "Vediamo se possiamo far rimanere qui i nostri giocatori. Speriamo di riuscirci". I lusitani faranno di tutto pur di trattenere il calciatore ex Sampdoria.