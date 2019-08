Sporting, Fernandes verso l’addio: il Tottenham vuole anticipare lo United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes è destinato alla Premier League. Il centrocampista dello Sporting, ad un passo dalla cessione, piace al Manchester United. Nelle ultime ore c’è stato un ritorno di fiamma anche da parte del Tottenham: la dirigenza degli Spurs è in Portogallo per poter capire la fattibilità dell’operazione. Come riportato dal quotidiano lusitano A Bola le trattative sono già avviate, il club londinese vuole chiudere nei prossimi giorni anche per poter anticipare i Red Devils.