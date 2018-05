Sporting, fuga da Lisbona dal tecnico ai giocatori. La rassegna lusitana

La stampa portoghese parla degli addii in blocco dei giocatori e dello staff dello Sporting Lisbona. A partire dal tecnico Jorge Jesus, come riporta A Bola: "Il tecnico ammette di aver trovato un accordo con Bruno de Carvalho. È disposto a ricevere meno soldi di indennizzo. L'addio è dato per certo a prescindere dalla situazione attorno al club". E sul sostituto il nome che emerge è quello di Sa Pinto. "Rescissione" titola Record sottolineando come lo zoccolo duro della squadra sia pronto a sciogliere il contratto per giusta causa.