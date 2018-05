Sporting, giocatori e staff tecnico aggrediti da tifosi incappucciati

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Un altro episodio di violenza sconvolge il calcio europeo. Come riporta A Bola, alcuni giocatori dello Sporting Lisbona (Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho e Battaglia), il tecnico Jorge Jesus e un suo collaboratore sono stati aggrediti brutalmente nel centro sportivo da un gruppetto di circa 50 tifosi incappucciati. Una spedizione punitiva, perché la squadra non si è qualificata per la prossima Champions League a causa della sconfitta contro il Maritimo nell'ultimo turno di campionato.

Questo il comunicato di condanna del club: "Lo Sporting Club ripudia con forza gli eventi registrati oggi all'Accademia Sporting. Non possiamo in alcun modo accettare atti di vandalismo e aggressione ad atleti, allenatori e staff tecnico, né atteggiamenti criminosi che nulla hanno a che fare con lo Sporting e non portano onore alla società. Lo Sporting non è questo, lo Sporting non può essere questo.

Faremo tutto il possibile per stabilire le responsabilità di ciò che è accaduto e non mancheremo di esigere la punizione nei confronti di chi ha agito in questo modo assolutamente deplorevole".