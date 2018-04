Sporting, Jesus: "Dobbiamo crederci senza commettere errori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Jesus, allenatore dello Sporting, è intervenuto al termine del match perso contro l'Atletico Madrid (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di O Jogo: "Due giocatori esperti hanno fatto due errori. Lo Sporting ha perso nei dettagli, ma purtroppo questo fa parte del gioco. Ci dobbiamo credere, abbiamo comunque delle possibilità. Non possiamo sbagliare come abbiamo fatto questa sera. William si è infortunato, Coentrao e Dost saranno squalificati. Non dobbiamo commettere errori, ma non meritavamo questo risultato".