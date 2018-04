Sporting, Jesus: "Settanta minuti di qualità. Giocato bene senza punte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Jesus, allenatore dello Sporting CP, ha così commentato in sala stampa l'inutile ai fini del risultato ma convincente successo dei suoi, capaci di battere 1-0 l'Atletico Madrid nella gara di ritorno: "Per settanta minuti abbiamo giocato una partita di grande qualità. Nel primo tempo eravamo sempre in superiorità numerica perché l'Atletico faticava a capire come fossimo messi in campo. Anche senza attaccanti abbiamo attaccato e giocato una grande partita offensiva. A livello morale non siamo felici ma abbiamo la sensazione di aver avviato un ciclo di una grande squadra e di aver riportato lo Sporting dove merita in Europa".