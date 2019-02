© foto di Federico De Luca

Il tecnico dello Sporting Lisbona Marcel Kaizer ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Villarreal (all'andata vittoria del Sottomarino Giallo 1-0 a Lisbona): "L'andata è stata una grande delusione per noi, ma sappiamo cosa serve per vincere. Viste le tante assenze abbiamo iniziato a lavorare su un nuovo modulo, ma ciò che conta sono sempre i calciatori. C'è grande rispetto per il Villarreal, hanno fatto benissimo in casa nostra e contro il Siviglia. Sono una squadra molto organizzata. Per noi domani sarà una gara importantissima, vogliamo giocarci al massimo le nostre chance nella competizione e far bene in campionato".