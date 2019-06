Sporting, Keizer ammette: "Sarà difficile trattenere Bruno Fernandes"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes è conteso da tre club inglesi e difficilmente resterà in Portogallo. Il centrocampista, ex Sampdoria, infatti piace a Manchester United, Tottenham e Manchester City e il manager dello Sporting CP Marcel Keizer ai microfoni di Record ha ammesso: "Voglio che rimanga Bruno Fernandes, ma tutti conoscono la situazione attuale, sarà difficile continuare a tenerlo. Ora è in vacanza, vedremo cosa accadrà".