Sporting, le big d'Europa sabato seguiranno Bruno Fernandes col Benfica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' uno dei giocatori che meglio ha figurato nel campionato portoghese in questa stagione e una delle più brillanti sorprese del calcio internazionale, Bruno Fernandes. Il trequartista ceduto in estate dalla Sampdoria allo Sporting Club de Lisbona piace a tanti club in Europa: sabato, contro il Benfica, nella gara decisiva per il titolo, saranno presenti a vederlo l'Atletico Madrid, il Chelsea, il Tottenham, il Liverpool e altre società interessate al ragazzo. A riportarlo è A Bola.