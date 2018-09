Sporting Lisbona, l'Atletico Madrid pagherà 30 milioni per Gelson Martins

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gelson Martins ha lasciato in estate lo Sporting Lisbona dopo aver rescisso unilateralmente il proprio contratto col club in seguito all'aggressione subita al termine della scorsa stagione da parte di un gruppo di tifosi. Il giocatore ha firmato successivamente con l'Atletico Madrid che però è a rischio sanzione FIFA proprio per il procedimento di acquisto del cartellino. Per questo motivo e per evitare strascichi, i due club, con in testa il nuovo presidente dei portoghesi Frederico Varandas, hanno trovato un accordo che prevederà un versamento di 30 milioni di euro da parte dei Colchoneros per ufficializzare, a mesi di distanza, il passaggio dell'attaccante all'Atletico. A riportarlo è A Bola.