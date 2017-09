Sporting Lisbona, Mathieu: "Al Barça troppa pressione, anche per il fumo"

© foto di J.M.Colomo

Jeremy Mathieu ha lasciato Barcellona per cominciare una nuova avventura con la maglia dello Sporting Lisbona. Il difensore francese, in un'intervista concessa a Record, ha dichiarato: "Mi sento benissimo. La pressione è inferiore rispetto a quella che ho avvertito in Spagna, soprattutto a causa della stampa. Ho vissuto momenti difficili, appena sbagliavo qualcosa mi attaccavano. Mi volevano "uccidere" anche sul tema del fumo. Non sono il primo e non sarò l'ultimo calciatore a fumare. La cosa importante è che i tifosi siano soddisfatti per quello che faccio in campo".