Lo Sporting Lisbona dice no al Tottenham per Bruno Fernandes. Secondo quanto riferito da O Jogo, il club portoghese avrebbe detto no a un'offerta dell'ultimo minuto da 45 milioni di euro (più 25 di bonus) per il centrocampista. Per i biancoverdi, infatti, sarebbe fondamentale che i club interessati raggiungano da subito la valutazione complessiv da 70 milioni di euro.