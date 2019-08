© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Sporting Lisbona continua a cercare un compratore per il fantasista Bruno Fernandes. Il club lusitano, tramite Jorge Mendes ha proposto il calciatore al Real Madrid, chiedendo 70 milioni di euro. I Blancos non hanno chiuso la porta al calciatore anche se per il momento preferiscono continuare a puntare su Neymar e Pogba. A riportarlo è AS.