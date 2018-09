Sporting Lisbona, Ranieri non è più tra i candidati per la panchina

Pedro Madeira Rodrigues, candidato alla presidenza dello Sporting Lisbona, ha confermato a O Jogo che Claudio Ranieri non è più tra le opzioni per la panchina nel caso in cui dovesse vincere le elezioni presidenziali del club. Il potenziale nuovo numero uno dei lusitani infatti, dopo averlo inserito al top della propria lista di nomi nel corso delle ultime settimane, ha deciso di continuare a spalleggiare l'attuale manager José Peseiro.