Sporting Lisbona, vicino l'acquisto dell'argentino Acuña dal Racing

Lo Sporting Lisbona guarda in Argentina per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riporta A Bola, i Leoni biancoverdi sarebbero infatti molto vicini all'acquisto del centrocampista del Racing de Avellaneda Marcos Acuña. Il classe '91 in passato era stato accostato anche ad alcune squadre italiane.