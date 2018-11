© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da A Bola, nel caso in cui Emiliano Viviano non dovesse guadagnare spazio allo Sporting Lisbona, il club sarebbe pronto a cederlo già a partire dal mercato di gennaio. I portoghesi non sono soddisfatti del suo rendimento e sarebbero pronti a prendere in considerazione eventuali proposte a partire da 2 milioni di euro.