Sporting nel caos, il club sospende 19 giocatori

Secondo quanto riportato stamane da A Bola lo Sporting CP ha sospeso 19 giocatori, ossia tutti coloro che attraverso i social network hanno condiviso il comunicato della squadra in risposta alle critiche mosse dal presidente Bruno de Carvalho. Verranno inoltre presi provvedimenti disciplinari e sono stati mandati già via email ufficiali richiami per mancanza di rispetto nei confronti del presidente.