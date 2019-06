Sporting, scatto del Man United per Bruno Fernandes: affare da 70 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes è conteso dalle due squadre di Manchester ma in queste ore pare che lo United sia passato in vantaggio per assicurarsi per il centrocampista dello Sporting. I Red Devils infatti pare che abbiano presentato un'offerta di 70 milioni di euro superando nettamente quella del City e assicurandosi anche il sì del giocatore, scattando dunque verso la conclusione dell'affare che entro una settimana potrebbe portare Bruno Fernandes a Old Trafford.