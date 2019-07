© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aleksandar Trajkovski, giocatore macedone del Palermo ma in procinto di svincolarsi dai rosanero, piace allo Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da O Jogo il centrocampista potrebbe essere l'alternativa a Bruno Fernandes: l'ex Sampdoria e Udinese è vicino al trasferimento in Premier League e al momento il calciatore rosanero è in cima alla lista dei portoghesi.