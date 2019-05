© foto di Imago/Image Sport

"O adesso o mai più". Zinedine Zidane, secondo quanto riporta As, ha lanciato una sorta di ultimatum al centrocampista del Manchester United in vista della prossima campagna acquisti. L'ex Juventus viene considerato infatti uno degli obiettivi principali di 'Zizou', pronto a lanciare il terzo assalto dopo quelli falliti nel 2015 e nel 2016. L'ultimo tentativo, e anche quello definitivo, come sperano in casa merengue.