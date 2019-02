"Sprint Real, Malcom li riprende". La stampa spagnola sul Clasico

Tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli sono dedicate quest'oggi al Clasico di Copa del Rey andato in scena ieri al Camp Nou fra Barcellona e Real Madrid. Marca, in merito alla semifinale d'andata, parla di "giusto impatto" da parte degli uomini di Santiago Solari che passano in vantaggio con Lucas Vazquez, salvo poi essere ripresi dal sigillo di Malcom. Al brasiliano ex Bordeaux è dedicata la prima del Mundo Deportivo che titola proprio "Malcom e al Bernabeu", i riferimento alla semifinale di ritorno che si giocherà il 27 febbraio prossimo nell'impianto di Madrid. Spazio anche alla prestazione di Messi che "entra nella seconda parte di gara, quella durante la quale il Barcellona ha reagito dopo un inizio titubante". "Tutto rimane aperto - scrive Sport - per il ritorno, dove lo stadio dei blancos vivrà la partita che Florentino non voleva".