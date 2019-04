Sprofondo United: finito l'effetto Solskjaer: 6 ko nelle ultime 8 gare

© foto di

La cura Solskjaer ha esaurito i suoi effetti. Il ko contro il Manchester City è l'ennesimo di una serie iniziata a marzo e, tolte due vittorie, non si è più arrestata. Negli ultimi 8 incontri in tutte le competizioni i Red Devils hanno perso 6 partite. Particolarmente disastroso il cammino fuori casa: cinque ko consecutivi, non accadeva dal 1981.

In mezzo c'è stata la promozione definitiva, da traghettatore ad allenatore a tutti gli effetti dello United anche per gli anni a venire. La situazione è critica e le parole del tecnico di lunedì sera dopo il ko contro l'Everton lascia capire di come ci sarà un cambiamento importante in rosa. Saranno diversi gli uomini a salutare.

Tuttavia l'obiettivo della qualificazione alla Champions League non è ancora sfumato: domenica c'è lo scontro diretto contro il Chelsea a Old Trafford e un successo vorrebbe dire aggancio in classifica. Ci sarà da guardarsi anche dall'Arsenal, reduce da due ko consecutivi ma con due punti di vantaggio sui Red Devils.