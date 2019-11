© foto di Imago/Image Sport

Non era José Mourinho la prima scelta di Daniel Levy, presidente del Tottenham, per rimpiazzare l'esonerato Mauricio Pochettino. Il numero uno degli Spurs, riporta il Daily Mail aveva puntato Brendan Rodgers, protagonista fin qui di una splendida stagione alla guida del Leicester, sorprendentemente secondo in classifica in Premier League. Difficile immaginare di poter strappare alle Foxes il proprio allenatore, mentre Mourinho dal canto suo era libero e aveva già puntato da tempo alla panchina degli Spurs, sin dai primi scricchiolii a fine settembre. L'esonero era ormai certo da ottobre, precisamente da dopo il 2-7 casalingo contro il Bayern. L'unico ostacolo alla separazione immediata tra Tottenham e Pochettino era legata alla buonuscita. Altro allenatore gradito al Tottenham era Julian Nagelsmann, vincolato però al Lipsia e papabile eventualmente per la stagione successiva.