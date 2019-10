Squadra logora e mercato non all'altezza: Tottenham, è sempre più crisi

© foto di Imago/Image Sport

Come sia riuscito Mauricio Pochettino a portare il Tottenham in finale di Champions League nella passata stagione, resta un vero mistero. Tra tutte le big del campionato inglese, gli Spurs sono quelli che negli ultimi anni hanno speso meno. L'ossatura è praticamente sempre la stessa dal campionato 2015-16, quello vinto dal Leicester e terminato al terzo posto. La partecipazione alla Champions League, invece di incoraggiare il club a investire per rinforzare la squadra, ha tarpato le ali anche alle ambizioni del tecnico argentino, che non è mai riuscito realmente ad avvicinarsi alle rivali in Premier, né tanto meno a conquistare titoli.

Tanti indizi fanno una prova - Tagliato fuori dalla lotta in campionato, il Tottenham ha mostrato il suo lato migliore nelle grandi notti europee. E alla terza partecipazione consecutiva, ha sfiorato il colpaccio, cedendo solo al Liverpool nella finale tutta inglese disputata lo scorso primo giugno. Una sconfitta durissima, che aveva il sapore amaro della fine di un ciclo o che comunque sembrava preannunciare una rivoluzione estiva, a partire proprio dalla guida tecnica. Pochettino, però, è rimasto al proprio posto: il Real lo aveva lusingato prima di riprendere Zidane, la Juventus non è mai stata realmente convinta. Il mercato ha regalato tre buonissimi innesti (Sessegnon, Lo Celso e Ndombelé) e soprattutto la conferma di Eriksen, nonostante il contratto in scadenza. Non c'è stato, però, quel ricambio generazionale atteso, soprattutto in difesa, dove l'unico a partire è stato Kieran Trippier in direzione Atletico Madrid. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: la coperta sembra davvero cortissima, anche a causa dei tanti infortuni, e la retroguardia fa acqua da tutte le parti. Le ultime due batoste, contro Bayern Monaco e Brighton - quest'ultima ha fatto salire il distacco in classifica dai Reds a 13 punti dopo 8 giornate -, insieme all'eliminazione dalla Carabao Cup, hanno fatto scattare l'allarme definitivo: il Tottenham è in crisi, i giocatori sembrano aver dato tutto. Il progetto, che avrebbe dovuto portare risultati e una crescita costante, sembra essersi arenato bruscamente.