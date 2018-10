St.Liegi, Preud'homme: "Attenti all'Akhisar Belediye: davanti sono forti"

Michel Preud'homme, tecnico dello Standard Liegi, parla alla vigilia della gara di Europa League contro i turchi dell'Akhisar Belediye. "La vittoria in campionato contro l'Oostende ci fa bene, ci dà fiducia. E' più facile giocare quando prima hai vinto. Ora dobbiamo recitare un ruolo importante nel girone e per farlo devi vincere in casa. Loro sono una formazione che gioca in contropiede ma hanno anche altre armi, davanti sono forti".