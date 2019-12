Jaap Stam incorona il suo erede ai microfoni di Stadium Astro: "Da quando mi sono ritirato c'è sempre stato il bisogno di trovare un mio erede in Olanda. Poi è arrivato Virgil van Dijk... Bene, ora posso dirlo: è più forte di me", ha recentemente dichiarato lo storico ex difensore della Nazionale olandese, oltre che di Milan e Lazio, sul centrale del Liverpool.