Stampa madrilena snobba il Barça e dedica ancora la copertina a CR7

La stampa madrilena decide di snobbare Barcellona-Roma, dedicando ancora la copertina a Cristiano Ronaldo e alla sua magia in rovesciata contro la Juventus: "Nel museo del calcio" titola Marca celebrando la rovesciata del portoghese, inserendola fra i gol più belli di sempre, come il gol di Zidane nella finale di Champions League del 2002 o la magia di Diego Armando Maradona in Argentina-Inghilterra nel 1986. Copertina su CR7 anche da parte di AS: "Credo che sia il miglior gol della mia carriera" è il titolo e anche le parole pronunciate dal fuoriclasse del Real Madrid.