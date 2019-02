Standard, Halilovic: "Avevo opzioni in Italia, ma questa è la scelta giusta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di oggi lo Standard Liegi ha presentato alla stampa il neo acquisto Alen Halilovic, giocatore arrivato in Belgio a gennaio dal Milan: "Avevo altre opzioni in Italia e in Spagna, ma dopo aver parlato con alcuni giocatori e col tecnico ho capito che lo Standard sarebbe stato il passo giusto per la mia carriera. Non lo vedo come un passo indietro, lo Standard è la migliore squadra del Belgio e in Europa League ha fatto bene. Ho firmato per un anno e mezzo perché pochi mesi non mi sarebbero bastati per mettermi alla prova. La mia idea è quella di restare qua e imparare il francese".