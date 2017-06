Standard Liegi, incontro per Kownacki. Concorrenza per la Samp

© foto di Federico De Luca

Dawid Kownacki è reduce da buone prestazioni con l'Under 21 polacca e il Lech Poznan ha fiutato la possibilità di creare una sorta di mini asta. I 4 milioni sembrano la cifra base di partenza. La Sampdoria si trovava in netto vantaggio, prossima alla chiusura dell'operazione, ora il rischio di una concorrenza belga o tedesca è diventata concreta, urge pertanto una chiusura in tempi brevi per evitare sgradite sorprese.

Secondo indiscrezioni raccolte da Sampdorianews.net, il Lech Poznan avrebbe ricevuto un'offerta degna di attenzione dallo Standard Liegi. Oggi l'attaccante, assieme al proprio agente, ha fatto tappa in Belgio per valutare i dettagli dell'offerta in termini di durata contrattuale e ingaggio in modo da poter prendere la migliore decisione. Il loro ritorno in Polonia è previsto per la giornata di domani. Sono attesi aggiornamenti.